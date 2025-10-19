Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tufan Erhürman'a seçim tebriği

KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerini gayri resmi sonuçlara göre Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman kazandı.

Seçim sonuçlarına ilişkin mesaj paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erhürman'ı tebrik ederek seçimin Türkiye ve KKTC için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Erdoğan, Türkiye olarak KKTC'nin egemenlik haklarını ve çıkarlarını Kıbrıs Türkleri ile birlikte her türlü platformda savunmaya devam edeceklerini vurguladı.

"Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin iradesini sandığa yansıttığı seçim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleşen seçimlerde resmî olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Tufan Erhürman’ı tebrik ediyorum.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sahip olduğu demokratik olgunluğu bir kez daha gösteren, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin iradesini sandığa yansıttığı bu seçimin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum.

Türkiye olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını ve çıkarlarını Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle birlikte her türlü platformda savunmaya devam edeceğiz."







