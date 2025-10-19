KKTC'nin cumhurbaşkanını seçmek için 9'uncu kez kurulan sandıklar 18.00 itibarıyla kapandı.

KKTC’de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, Tufan Erhürman ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.

KKTC’de cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu için sandıklar, bu sabah 08.00’de açılmıştı. Oy verme işlemi 18.00’de sona ermişti.

218 bin 313 seçmenin bulunduğu KKTC'de, cumhurbaşkanı seçilebilmek için geçerli oyların salt çoğunluğunu almak gerekiyor.

Seçimin ilk turunda herhangi bir aday yüzde 50+1 oyu aldığı takdirde cumhurbaşkanı seçiliyor.

Hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması durumunda ise ilk turda en çok oyu alan ilk 2 aday, 7 gün içinde yapılacak ikinci tur seçimlerine katılıyor.