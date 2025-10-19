Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 6'ncı cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti. Seçimin ilk turu için kurulan sandıklar 18.00 itibarıyla kapandı. Vatandaşlar, ülke genelinde kurulan 777 sandıkta oy kullandı. KKTC Yüksek Seçim Kurulu, 777 sandıktan 735’inin açıldığını; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın oyların yüzde 35,77’sini, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın ise oyların yüzde 62,80’ini aldığını açıkladı. KKTC’de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, Tufan Erhürman ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu için kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi sona erdi.
KKTC'nin cumhurbaşkanını seçmek için 9'uncu kez kurulan sandıklar 18.00 itibarıyla kapandı.
Vatandaşlar, ülke genelinde kurulan 777 sandıkta oy kullandı.
İşte ilk sonuçlar
KKTC Yüksek Seçim Kurulu, 777 sandıktan 735’inin açıldığını; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın oyların yüzde 35,77’sini, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın ise oyların yüzde 62,80’ini aldığını açıkladı.
KKTC’de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, Tufan Erhürman ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.
Sandıklar saat 18.00'de kapandı
KKTC’de cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu için sandıklar, bu sabah 08.00’de açılmıştı. Oy verme işlemi 18.00’de sona ermişti.
218 bin 313 seçmenin bulunduğu KKTC'de, cumhurbaşkanı seçilebilmek için geçerli oyların salt çoğunluğunu almak gerekiyor.
Seçimin ilk turunda herhangi bir aday yüzde 50+1 oyu aldığı takdirde cumhurbaşkanı seçiliyor.
Hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması durumunda ise ilk turda en çok oyu alan ilk 2 aday, 7 gün içinde yapılacak ikinci tur seçimlerine katılıyor.
İkinci turda en yüksek oyu alan aday, cumhurbaşkanı koltuğuna oturmaya hak kazanıyor.
"Osman Zorba (Kıbrıs Sosyalist Partisi) 1, Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi) 2, Arif Salih Kırdağ (Bağımsız) 3, Ahmet Boran (Bağımsız) 4, Mehmet Hasgüler (Bağımsız) 5, İbrahim Yazıcı (Bağımsız) 6, Hüseyin Gürlek (Bağımsız) 7, Ersin Tatar (Bağımsız) 8."
Pusulada 7'nci sırada yer alan Hüseyin Gürlek, dün Ersin Tatar lehine adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.