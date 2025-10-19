Dışişlerinden Erhürman'a tebrik mesajı: Kıbrıs Türk halkının huzuruna katkımız sürecek

Yeni Şafak
Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Türk halkına destek vurgusuyla Erhürman’ı tebrik etti.
Dışişleri Bakanlığı, KKTC’de cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ı tebrik etti. Açıklamada, seçimlerin Kıbrıs Türk halkının demokratik olgunluğunu gösterdiği vurgulandı. Bakanlık, “Kıbrıs Türk halkının huzur, refah ve kalkınmasına yönelik gayretlere katkımız sürecek.” mesajını paylaştı.

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cumhurbaşkanlığı seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman'ı tebrik ederek, ana vatan ve garantör Türkiye'nin, sorumlulukları çerçevesinde Kıbrıs Türk halkının huzur ve kalkınmasına yönelik gayretlere katkıda bulunmaya devam edeceğini bildirdi.

Erhürman'a tebrik

Bakanlık, KKTC'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında yazılı açıklama yaptı.

KKTC'de bugün düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin suhuletle tamamlandığı belirtilen açıklamada, "Resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri kazanan Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sayın Tufan Erhürman’ı tebrik ediyoruz." ifadesine yer verildi.

'Ana vatan ve garantör Türkiye' vurgusu

Açıklamada, Kıbrıs Türklerinin hür ve egemen iradesinin yanı sıra KKTC'deki devlet geleneğini ve demokrasi kültürünü yansıtan seçimlerin, Kıbrıs Türk halkına ve tüm Ada’ya hayırlı olması dileğinde bulunularak, "Ana vatan ve garantör Türkiye, tarihi, hukuki ve insani sorumlulukları çerçevesinde ve Ada’nın gerçeklerine uygun biçimde, Kıbrıs Türk halkının huzur, refah ve kalkınmasına yönelik gayretlere katkıda bulunmaya devam edecektir." denildi.



