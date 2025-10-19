Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC'nin ve Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC'nin ve Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edeceğiz

20:4819/10/2025, Pazar
Yılmaz, KKTC'deki seçim sonucunun Kıbrıs Türk halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.
Yılmaz, KKTC'deki seçim sonucunun Kıbrıs Türk halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'deki seçim sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu. Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda seçimlerin KKTC'nin devlet ve seçmen olarak olgunluğunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, "Anavatan ve garantör ülke olarak, her daim KKTC'nin ve Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Seçimler, KKTC'nin devlet ve seçmen olarak olgunluğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Anavatan ve garantör ülke olarak, her daim KKTC'nin ve Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) cumhurbaşkanı seçimine ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını diliyorum. Seçimler, KKTC'nin devlet ve seçmen olarak olgunluğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Anavatan ve garantör ülke olarak, her daim KKTC'nin ve Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edeceğiz."



