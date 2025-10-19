Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC'nin ve Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'deki seçim sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu. Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda seçimlerin KKTC'nin devlet ve seçmen olarak olgunluğunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, "Anavatan ve garantör ülke olarak, her daim KKTC'nin ve Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.
"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını diliyorum. Seçimler, KKTC'nin devlet ve seçmen olarak olgunluğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Anavatan ve garantör ülke olarak, her daim KKTC'nin ve Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edeceğiz."