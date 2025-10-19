Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC'nin ve Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Seçimler, KKTC'nin devlet ve seçmen olarak olgunluğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Anavatan ve garantör ülke olarak, her daim KKTC'nin ve Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.