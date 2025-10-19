Yeni Şafak
KKTC'deki seçim sonrası AK Parti'den ilk açıklama: Kıbrıs Türk halkına hayırlı olsun

KKTC'deki seçim sonrası AK Parti'den ilk açıklama: Kıbrıs Türk halkına hayırlı olsun

Semih Bozkuş
20:2919/10/2025, Pazar
G: 19/10/2025, Pazar
Çelik, Kıbrıs Türklerinin tarihi ve haklı tezlerine en güçlü desteği vermeye devam edeceklerini belirtti.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, KKTC'deki gayri resmi seçim sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelik, "Cumhurbaşkanlığı seçimleri Kıbrıs Türk halkına hayırlı olsun. Her zaman KKTC’nin ve Kıbrıs Türk davasının yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, KKTC'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin açıklamada bulunarak, "KKTC'de gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimleri Kıbrıs Türk halkına hayırlı olsun. Her zaman KKTC'nin ve Kıbrıs Türk davasının yanında olacağız." dedi.

Çelik, NSosyal hesabından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) cumhurbaşkanı seçimine ilişkin açıklamada bulundu.

Parti Sözcüsü Çelik, şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimleri Kıbrıs Türk halkına hayırlı olsun. Her zaman KKTC'nin ve Kıbrıs Türk davasının yanında olacağız. Kıbrıs Türklerinin tarihi ve haklı tezlerine en güçlü desteği vermeye devam edeceğiz."



