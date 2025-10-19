KKTC'deki seçim sonrası AK Parti'den ilk açıklama: Kıbrıs Türk halkına hayırlı olsun

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, KKTC'deki gayri resmi seçim sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelik, "Cumhurbaşkanlığı seçimleri Kıbrıs Türk halkına hayırlı olsun. Her zaman KKTC’nin ve Kıbrıs Türk davasının yanında olacağız." ifadelerini kullandı.
"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimleri Kıbrıs Türk halkına hayırlı olsun. Her zaman KKTC'nin ve Kıbrıs Türk davasının yanında olacağız. Kıbrıs Türklerinin tarihi ve haklı tezlerine en güçlü desteği vermeye devam edeceğiz."