KKTC'deki seçim sonrası AK Parti'den ilk açıklama: Kıbrıs Türk halkına hayırlı olsun

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, KKTC'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin açıklamada bulunarak, "KKTC'de gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimleri Kıbrıs Türk halkına hayırlı olsun. Her zaman KKTC'nin ve Kıbrıs Türk davasının yanında olacağız." dedi.

