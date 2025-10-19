Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Devlet Bahçeli: KKTC Türkiye'ye katılmalı

Devlet Bahçeli: KKTC Türkiye'ye katılmalı

20:0819/10/2025, Pazar
G: 19/10/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Bahçeli, KKTC'de yapılmış olan seçimin sonuçlarının çok az bir katılımla gerçekleştiğini ifade etti.
Bahçeli, KKTC'de yapılmış olan seçimin sonuçlarının çok az bir katılımla gerçekleştiğini ifade etti.

MHP lideri Devlet Bahçeli, KKTC'deki gayri resmi seçim sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu. Bahçeli, "KKTC parlamentosu acilen toplanmalı, seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti’ne katılma kararı almalıdır." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "KKTC'de yapılmış olan seçimin sonuçları çok az bir katılımla gerçekleşmiştir. Kıbrıs Türklüğünün kaderi bu katılımla temsil edilemeyecek durumdadır." ifadelerini kullandı.

MHP'den yapılan açıklamada, Bahçeli'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleştirilen seçimlere ilişkin görüşüne yer verildi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, şunları kaydetti:

"KKTC'de yapılmış olan seçimin sonuçları çok az bir katılımla gerçekleşmiştir. Kıbrıs Türklüğünün kaderi bu katılımla temsil edilemeyecek durumdadır. Seçim sonucu, seçim kurulu tarafından açıklanmış olsa dahi KKTC parlamentosu acilen toplanmalı, seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almalıdır."



#Devlet Bahçeli
#KKTC
#Seçim
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tapu sahipleri dikkat: Tapuda gerçeğe aykırı beyana rekor ceza geliyor