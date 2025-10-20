KİMLERİ KAPSAR?





GSS kapsamına; çalışanlar, SGK’dan maaş veya gelir alanlar, işverenler, yabancı uyruklu kişiler ve öğrenciler, Türk soylular ile vatansız statüsündekiler, er ve erbaşlar, askeri okul öğrencileri, işsizlik veya kısa çalışma ödeneğinden faydalananlar dahil olmak üzere toplam 33 grup girmektedir. Ayrıca bu kişilerin bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk, anne ve babalar da sigorta kapsamında yer alır. Bunun dışında hiçbir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar da GSS’li sayılır.