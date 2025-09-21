Yeni Şafak
İBB iştiraklerinde Sayıştay incelemesi

Burak Doğan
04:0021/09/2025, Pazar
G: 21/09/2025, Pazar
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması sürerken, Sayıştay müfettişleri belediyeye bağlı iştirak şirketlerinde kapsamlı bir inceleme başlattı.

Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre, müfettişler yaklaşık iki haftadır özellikle Kültür A.Ş. üzerinde çalışıyor. Denetim kapsamında şirketin tüm mali evrakları, ihale süreçleri ve sözleşme dosyalarının tek tek incelendiği öğrenildi. Kültür A.Ş.’nin yanı sıra İBB’ye bağlı 10’dan fazla iştirak şirketi de Sayıştay’ın inceleme alanına dahil edilecek. Müfettişler, özellikle savcılığın yürüttüğü yolsuzluk dosyasına giren ihale süreçlerini mercek altına almış durumda. Denetim sürecinde müfettişlerin tüm evraklara ulaştığı, gelir-gider tabloları, harcama kalemleri ve belediye şirketlerinin ihale süreçlerine ilişkin kayıtlarının detaylı şekilde tarandığı ifade ediliyor.



