İBB iştiraklerinde Sayıştay incelemesi

Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre, müfettişler yaklaşık iki haftadır özellikle Kültür A.Ş. üzerinde çalışıyor. Denetim kapsamında şirketin tüm mali evrakları, ihale süreçleri ve sözleşme dosyalarının tek tek incelendiği öğrenildi. Kültür A.Ş.’nin yanı sıra İBB’ye bağlı 10’dan fazla iştirak şirketi de Sayıştay’ın inceleme alanına dahil edilecek. Müfettişler, özellikle savcılığın yürüttüğü yolsuzluk dosyasına giren ihale süreçlerini mercek altına almış durumda. Denetim sürecinde müfettişlerin tüm evraklara ulaştığı, gelir-gider tabloları, harcama kalemleri ve belediye şirketlerinin ihale süreçlerine ilişkin kayıtlarının detaylı şekilde tarandığı ifade ediliyor.