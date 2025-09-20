Yahşihan Belediyesi’ne rüşvet operasyonu

Kırıkkale’nin Yahşihan Belediyesi’ne yönelik irtikap soruşturması sürüyor. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 27 Mayıs ve 19 Ağustos'taki operas-yonlarda MHP’li eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz dahil 14 şüpheli gözaltına alınmış, Türkyılmaz’ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmıştı. Aynı soruşturmada dün de AK Partili Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, Belediye Başkan Yardımcısı C.Y., eski dönem Belediye Başkan Yardımcısı O.U., imar müdürü S.A., belediye çalışanları Y.N.Y. ve M.S., eski dönem imar müdürü ve iş insanı U.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.