Yahşihan Belediyesi’ne rüşvet operasyonu

Yolsuzluk soruşturmalarında belediyelerin hangi partili olduğuna bakılmıyor. AK Partili Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, irtikap suçlamasıyla gözaltına alındı. Başkan yardımcısı ve belediye çalışanı 6 şüpheli de gözaltında.
Kırıkkale’nin Yahşihan Belediyesi’ne yönelik irtikap soruşturması sürüyor. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 27 Mayıs ve 19 Ağustos'taki operas-yonlarda MHP’li eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz dahil 14 şüpheli gözaltına alınmış, Türkyılmaz’ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmıştı. Aynı soruşturmada dün de AK Partili Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, Belediye Başkan Yardımcısı C.Y., eski dönem Belediye Başkan Yardımcısı O.U., imar müdürü S.A., belediye çalışanları Y.N.Y. ve M.S., eski dönem imar müdürü ve iş insanı U.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AK PARTİ İHRAÇ EDİYOR
2009’da MHP’den, 2014’te AK Parti’den belediye başkanı seçilen Sungur, 2019’da AK Parti’den aday olmuş, MHP’nin adayı Osman Türkyılmaz’a kaybetmişti. Son yerel seçim tekrar AK Parti’den aday olan Sungur, yüzde 41,57 oyla belediye başkanı seçilmişti. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, hakkında irtikap suçlamasıyla soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan Ahmet Sungur’u, ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu’na sevk etti.