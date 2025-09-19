Yeni Şafak
Yahşihan Belediye Başkanı gözaltına alındı

Yahşihan Belediye Başkanı gözaltına alındı

09:5919/09/2025, Cuma
G: 19/09/2025, Cuma
DHA
Kırıkkale’nin Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur
Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur

Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen bir soruşturma kapsamında, Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Operasyonda Sungur'un yanı sıra iş adamlarının da aralarında bulunduğu 8 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.




