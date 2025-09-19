Ankara’da Gazze zirvesi

Yeni Şafak
Erdoğan, Mahmut Abbas ile Külliye'de bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu öncesi ABD’nin vizesini iptal ettiği Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’la bir araya geldi. İki liderin görüşmesinin ana gündeminde İsrail’in Gazze’ye yönelik soykırımı vardı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu önümüzdeki hafta liderler toplantısına hazırlanırken, dün Ankara önemli bir zirveye ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD’nin vizesini iptal ettiği Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırladı. Görüşmede İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları ve bölgesel konular ele alındı.

İSRAİL BÖLGEYİ TEHDİT EDİYOR

Görüşmede Erdoğan, İsrail’in Gazze’deki soykırımının son kara saldırılarıyla yeni bir aşamaya geçtiğini, İsrail’in sadece Filistin’i değil bölgesel istikrarı da tehdit ettiğini, Katar’a yönelik saldırının bunun göstergesi olduğunu ifade etti. Erdoğan, İsrail’i eleştiren lider ve kanaat önderi sayısının arttığını, İsrail’e yönelik uluslararası baskının artırılması için gayretlerin sürdüğünü, Türkiye’nin her platformda Filistin davasını ve İsrail saldırganlığını kararlılıkla gündeme getirmeye devam edeceğini vurguladı.

FİLİSTİN'İN SESİ OLACAĞIZ

Türkiye’nin önceliğinin Gazze’de acil ateşkesin sağlanması ve bölgedeki insanlık dramının sona erdirilmesi olduğunu kaydeden Erdoğan, İsrail’in barışı baltalayan tutumunu her fırsatta ortaya koyduğunu, Türkiye’nin BM Genel Kurulu’nda Filistin’in sesi olacağını ifade etti. İslam dünyasının İsrail tehdidini bertaraf etmek için daha fazla bir ve beraber olması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, Filistin’de tam anlamıyla siyasi birliğin tesis edilmesinin de bu çabaları güçlendireceğini, Türkiye’nin bu gayretlere de destek vermeyi sürdüreceğini belirtti.



