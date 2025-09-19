Yeni Şafak
Resmi Gazete'de yayımlandı: Nitril eldivenler ve dış lastiklerin ithalatında gözetim uygulanacak

Resmi Gazete'de yayımlandı: Nitril eldivenler ve dış lastiklerin ithalatında gözetim uygulanacak

09:3719/09/2025, Cuma
AA
"İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin" tebliğler, Resmi Gazete'de yayımlandı.
"İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin" tebliğler, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin" tebliğler, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, nitril eldivenler ve diğerlerinin ithalatında birim gümrük kıymeti kilogram başına 10 dolar olmak üzere gözetim uygulanacak.

Nitril eldivenler ve dış lastiklerin ithalatında gözetim uygulanmasına karar verildi.


Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin" tebliğler, Resmi Gazete'de yayımlandı.


Buna göre, nitril eldivenler ve diğerlerinin ithalatında birim gümrük kıymeti kilogram başına 10 dolar olmak üzere gözetim uygulanacak.


Bir başka tebliğ kapsamında ise çeşitli araçlarda kullanılan dış lastiklerin ithalatında birim gümrük kıymeti kilogram başına 3 ile 6 dolar arasında gözetim uygulanmasına karar verildi.

Tebliğler, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.



