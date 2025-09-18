Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Trump İngiltere'nin Filistin'i tanıma kararını 'fikir ayrılığı' olarak tanımladı

Trump İngiltere'nin Filistin'i tanıma kararını 'fikir ayrılığı' olarak tanımladı

19:3618/09/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer
ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'ye düzenlediği resmi ziyaret kapsamında İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile gerçekleştirdiği basın toplantısında Filistin Devletinin tanınması kararına ilişkin açıklamada bulundu. Başkan Trump, "Bu konuda Başbakan (Starmer) ile aynı fikirde değilim, aslında bu, az sayıdaki fikir ayrılıklarımızdan biri." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin Filistin'i resmen tanıma kararı konusunda,
"Bu konuda Başbakan (Keir Starmer) ile aynı fikirde değilim; aslında bu, az sayıdaki fikir ayrılıklarımızdan biri."
açıklamasını yaptı.

İngiltere'ye düzenlediği resmi ziyaretin son gününde İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ortak basın

toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Trump, Filistin'in tanınması konusunda bir değerlendirmede bulundu.

Trump, İngiltere'nin Filistin'i resmen tanıma kararına ilişkin,
"Bu konuda Başbakan (Starmer) ile aynı fikirde değilim, aslında bu, az sayıdaki fikir ayrılıklarımızdan biri."
ifadesini kullandı.

Hamas'ın elindeki esirlerin tamamının derhal serbest bırakılmasını istediğini ifade eden Trump, İsrail'in Gazze'deki soykırımı konusunda ise herhangi bir değerlendirmede bulunmadı.


"Şimdi değilse, ne zaman?"

Öte yandan İngiliz ITV muhabiri Robert Peston, Trump'a,
"Sayın Başkan, tüm dünyada yalnızca siz, Başbakan (Binyamin) Netanyahu'yu Gazze'deki yıkımı, Filistin'deki kıtlığı ve sivillerin öldürülmesini durdurmaya ikna etme gücüne sahipsiniz. Eğer şimdi değilse, ne zaman bunu durdurmak için harekete geçeceksiniz?"
şeklinde bir soru yöneltti.
Soruya
"evet"
anlamında başını sallayarak karşılık veren Trump, muhabire 7 Ekim'de yaşananları anlayıp anlamadığını sorarak yanıt verdi.
Önce tüm esirlerin serbest bırakılmasını istediğini belirten Trump,
"Esirler serbest bırakılırsa o zaman Netanyahu'ya bunu durdurmasını söyler misiniz?" şeklindeki soruya ise "Bu gerçekten çok yardımcı olurdu ama önce esirlerin geri alınması lazım."
yanıtını verdi.

ABD Başkanı, konuyla ilgili daha önceki açıklamalarında da Filistin devletini tanıma kararı alan İngiltere, Fransa ve Kanada gibi ülkelerin kararlarına katılmadığını ifade etmişti.



#ABD
#Donald Trump
#israil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TRT TABİİ CANLI YAYIN İZLEME EKRANI 18 EYLÜL: Tabii Spor nasıl izlenir, ücretli mi, frekans bilgileri neler? Galatasaray - Frankfurt...