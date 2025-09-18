Trump ve Starmer'den basın açıklaması: 3'üncü Dünya Savaşı çıkacaktı

ABD Başkanı Donald Trump, Chequers'ta İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi. İki lider görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, toplantıyla "Biz insanların hayatlarını güzelleştirmek istiyoruz. Bu iki ülkenin neler yapabileceğini görmek istiyoruz." sözleriyle başladı.

Starmer'in ardından açıklama yapan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Ev sahipliğinizden çok memnunuz. Windsor Kalesi'nde gerçekleştirdiğim ziyarette en güzel şekilde ağırlandım. Ülkelerimizin işbirliğinin dünyada eşi benzeri yok. Burada yaşayan İngilizler ve atalarımız da birlikte çalıştı. Bu ilişkimiz bu bağımız beni bu sebep çok heyecanlandırıyor. Starmer çok iyi pazarlık yapıyor ve harika bir anlaşmaya imza attık. Eşi benzeri görülmemiş bir güvenlik anlaşmasına da imza attık ve çok hızlı bir biçimde harekete geçicez. Aramızda bulunan teknoloji devleri ile işbirliği yapacağız. Birçok farklı sektörde el ele tutuşacağız. Zaman ilerlerken istihdam oranında güzel gelişmeler gerçekleştiriyoruz. 17 trilyona ulaştık istihdam konusunda. 8 ay önce değişmeye başladı ve önümüzdeki aylarda bu sayılar artmaya devam edecek. Emsali görülmemiş yeni gelişme olacak. Ayrıca İngiltere'ye savunma harcamalarını arttırması konusunda tebrik ediyorum. 7 savaş bitirdik ama Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı en kolayı zannetiğim savaşı bitiremedik ancak bitireceğiz. Putin beni hayal kırıklığına uğrattı. Putin beni yüz üstü bıraktı. NATO'ya da çabaları dolayısıyla tebrik ediyorum. NATO'ya silah yardımında bulunuyoruz onlar da bunu ödüyor elbette. ABD, savaş konusunda 350 milyar dolar harcadı. İşler kontrolden çıktı. Şu anda İngilizce konuşan dünyanın bütün halklarını korumak için çaba sarf ediyoruz. Geçen hafta Charlie Kirk vuruldu. Gelecekte başkan olabileceğini düşünüyordum. Gençliği korumaya çalışıyordu. Ailesi perişan oldu. Bu odadakiler ile birlikte Charlie'nin anmasını gerçekleştireceğiz. İngiliz-Amerikan halkının tarih boyunca birliğinin korunması için adımlar attığını söylüyorum. Bu sebeple sayın başbakana teşekkürlerimi iletmek istiyorum."





Starmer, İngiltere'nin Filistin'i tanıma kararına ilişkin "Tartıştığımız birçok konu ile birlikte masaya yatırdık. Bu süreçte dünya ülkeleri ile ilişkilerdeki pekçok şey etkili. Rehineler artık serbest bırakılmalı. Aynı zamanda Gazze'ye yardım gitmesi gerek. Ekiplerimiz bu mevzuyu derinlemesine inceliyorlar." dedi.





Trump ise, "Bizim yapmak istediklerimiz arasında güvenli bir İsrail için adımlar atıyoruz. Rehinelerin ivedilikle serbest kalmasını da istiyorum. Bu vahşi günlerin yaşandığı günde savaş bir an önce durmalı. Hamas, rehineleri canlı kalkan olarak kullanıyor. Bu durum Starmer ile nadir aynı görüşte olmadığımız konu" ifadelerini kullandı.





Yasadışı göç konusuna değinen Trump, "Biden hükümeti hiçbirini denetlemedi ve çetelerden, kartellerden çok sayıda yasadışı göçmen geldi. Kongo da dahil olmak üzere bir sürü ülke suçlularını ABD'ye yolladı. Bizim ülkemize tımarhanelerden hapishanelerden giren kişileri ülkemizden atıyoruz." şeklinde konuştu.





Starmer, yasadışı göçmenlerin İngiltere'den geri gönderilmesi için Fransa ile anlaşmaya vardıklarını belirtti.





"Rusya'da şu anda Ukrayna'dan daha fazla asker kaybediyor ve Putin'in beni yüzüstü bırakması beni üzüyor" diyen Trump, Putin ile görüştüğünü Ukrayna'nın çok önemli bir yer olduğunu vurguladığını belirtti.





Trump, "Ben başkan olsaydım bu savaş başlamazdı" iddiasını sürdürdü ve Afganistan'ın ABD tarafından işgal edilmesinin hata olduğunu savundu. Trump, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki anlaşmazlığın 1 saat içinde çözüldüğünü söyledi.





Trump'ın ardından konuşan Starmer, "Putin üzerinde baskı uygulamamız gerek. Trump bu baskıyı uyguluyor elbette. Vurulacağını düşünmediğimiz yerler vuruldu. Polonya'ya da saldırmaya çalışıyorlar. Bu durum Rusya'nın cesaretini arttırıyor. Barış isteyen biri gibi davranmıyorlar. Ukrayna için Ukraynalılar ile birlikte yaptıklarımızı sürdürüyoruz. Fransa bu konuda çok çalıştı." dedi.





Starmer'in sözlerini tamamlayan Trump, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin "3'üncü Dünya Savaşı çıkacaktı. Biz bunu engelledik" değerlendirmesinde bulundu.







