Trump 'Antifa' adlı sol grubunu 'terör örgütü' ilan etti

08:5618/09/2025, Perşembe
AA
Trump, Antifa'yı finanse edenlerin kapsamlı bir şekilde soruşturulmasını şiddetle tavsiye edeceğini kaydetti.
ABD Başkanı Donald Trump, "hasta ve tehlikeli" olarak nitelediği "Antifa" adlı sol grubunu "terör örgütü" olarak ilan ettiğini duyurdu.

Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Hasta, tehlikeli ve radikal sol felaketi olan Antifa'yı büyük bir terör örgütü olarak ilan ettiğini bildirmekten memnuniyet duyduğunu belirten Trump, Antifa'yı finanse edenlerin kapsamlı bir şekilde soruşturulmasını şiddetle tavsiye edeceğini kaydetti.

Trump, Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesiyle ilgili "Antifa" gibi radikal sol grupların "yerel terör grubu" kapsamına alınmasını "yüzde 100" düşünebileceğini söylemişti.



#Donald Trump
#ABD
#Antifa
