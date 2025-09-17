Yeni Şafak
Trump ve Netanyahu görüşmesinin tarihi belli oldu: Beyaz Saray'da bir araya gelecekler

09:3917/09/2025, Çarşamba
DHA
Trump ve Netanyahu 29 Eylül'de Beyaz Saray'da bir araya gelecek

Gazze kasabı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini 29 Eylül'de Beyaz Saray'da görüşmeye davet ettiğini açıkladı. Öte yandan Trump, göreve gelmesinden bu yana Netanyahu ile 4'üncü kez yüz yüze görüşmüş olacak.

Gazze kasabı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini 29 Eylül'de Beyaz Saray'da görüşmeye davet ettiğini açıkladı.


Netanyahu, ekonomiyle ilgili düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini duyurdu. Netanyahu, Trump'ın davetinin dün yapılan bir telefon görüşmesi sırasında geldiğini belirterek, Trump'ın kendisini 29 Eylül'de Beyaz Saray'da görüşmeye davet ettiğini bildirdi.


Öte yandan Trump, göreve gelmesinden bu yana Netanyahu ile 4'üncü kez yüz yüze görüşmüş olacak.




