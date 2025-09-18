Seçim Kurulu kararını verdi: CHP kurultayının iptali talebi reddedildi

Arşiv
Ankara İl Seçim Kurulu, CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali talebini reddetti. Böylece 22. Olağanüstü Kurultay'ın yapılması kesinleşti.
Ankara İl Seçim Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) gerçekleştirmeyi planladığı 22. Olağanüstü Kurultay için iptal talebini geri çevirdi.
Bu karar, kurulun ilgili süreçteki değerlendirmelerinin ardından alınırken, kurultayın yapılmasının önündeki hukuki engeller kaldırılmış oldu.
Kurultay’ın yapılması kesinleşti
Yapılan bu açıklamayla birlikte, CHP’nin 22. Olağanüstü Kurultayı’nın kesin olarak gerçekleşeceği belirtildi.
