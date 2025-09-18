Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Seçim Kurulu kararını verdi: CHP kurultayının iptali talebi reddedildi

Seçim Kurulu kararını verdi: CHP kurultayının iptali talebi reddedildi

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
12:5518/09/2025, Perşembe
G: 18/09/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Ankara İl Seçim Kurulu, CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali talebini reddetti. Böylece 22. Olağanüstü Kurultay'ın yapılması kesinleşti.

Ankara İl Seçim Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) gerçekleştirmeyi planladığı 22. Olağanüstü Kurultay için iptal talebini geri çevirdi.


Bu karar, kurulun ilgili süreçteki değerlendirmelerinin ardından alınırken, kurultayın yapılmasının önündeki hukuki engeller kaldırılmış oldu.


Kurultay’ın yapılması kesinleşti


Yapılan bu açıklamayla birlikte, CHP’nin 22. Olağanüstü Kurultayı’nın kesin olarak gerçekleşeceği belirtildi.




#Ankara
#seçim
#CHP
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Asgari ücret 2026 ocak ayında ne kadar zam yapılacak?