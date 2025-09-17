Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı

16:3217/09/2025, Çarşamba
G: 17/09/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Hasan Mutlu geçici tedbirle görevinden alındı.
Hasan Mutlu geçici tedbirle görevinden alındı.

Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun, geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Mutlu'nun, hakkında
"rüşvet alma, kamu kurum ve kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak ve zimmet"
suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 16 Eylül 2025 tarihli kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.



#Bayrampaşa
#son dakika
#İçişleri Bakanlığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bayrampaşa Belediyesi meclis üyesi dağılımı, hangi parti çoğunlukta?