Şişli Belediye Başkan Yardımcısı kaçtı

Şişli Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının kilit ismi firar etti. Tutuklu Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın yardımcısı Hakan Karademir, yurt dışına kaçtı. Şahan’ın en yakın adamı olarak bilinen Karademir’in, Şişli’de iş yapan büyük inşaat şirketleriyle görüşmelerde aktif rol oynadığı, Başkan Şahan adına rüşvet pazarlığı yaptığı iddia ediliyordu. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan şehir planlamacısı Adem Altıntaş’ın savcılığa verdiği ifadede sık sık adı geçen Karademir’in, Şişli’de iş yapan büyük inşaat firmalarından yüklü miktarda para istediği belirtiliyor. Şahan’ın kara kutusu olarak bilinen Hakan Karademir’in yakalanması için geniş çaplı çalışma yürütülüyor.