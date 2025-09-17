Yeni Şafak
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı kaçtı

Burak Doğan
04:0017/09/2025, Çarşamba
G: 17/09/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Hakan Karademir
Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın yardımcısı Hakan Karademir'in yurt dışına kaçtığı öğrenildi. Karademir'in, birçok rüşvet olayının merkezinde olduğu ve tutuklu Şahan adına pazarlıklar yaptığı iddia ediliyor.

Şişli Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının kilit ismi firar etti. Tutuklu Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın yardımcısı Hakan Karademir, yurt dışına kaçtı. Şahan’ın en yakın adamı olarak bilinen Karademir’in, Şişli’de iş yapan büyük inşaat şirketleriyle görüşmelerde aktif rol oynadığı, Başkan Şahan adına rüşvet pazarlığı yaptığı iddia ediliyordu. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan şehir planlamacısı Adem Altıntaş’ın savcılığa verdiği ifadede sık sık adı geçen Karademir’in, Şişli’de iş yapan büyük inşaat firmalarından yüklü miktarda para istediği belirtiliyor. Şahan’ın kara kutusu olarak bilinen Hakan Karademir’in yakalanması için geniş çaplı çalışma yürütülüyor.


#CHP
#Şişli
#Hakan Karademir
