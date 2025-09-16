Yeni Şafak
Muhalifler yolsuzluk iddianamesini bekliyor

Neslihan Önder
04:0016/09/2025, Salı
G: 16/09/2025, Salı
Yeni Şafak
Özgür Özel.
Özgür Özel.

Şaibe nedeniyle yargıya taşınan kurultay davasında karar çıkmaması CHP’deki kaosu derinleştirirken, muhalif cephe gözünü İstanbul’daki yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasına çevirdi.

Parti içi muhalifler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik hazırlayacağı yolsuzluk ve rüşvet iddianamesinin, CHP’nin kanayan yarası haline gelen “Ekrem İmamoğlu ve ekibi” meselesini tüm çıplaklığıyla gözler önüne sereceğine inanıyor. Tüm delillerin açığa çıkmasıyla parti içinde büyük bir deprem yaşanması bekleniyor. Muhalifler, suç şebekesine dönüşen yapıdan hesap sorulmasını istiyor. Siyasi kulislerde de iddianameyle sadece İmamoğlu ve çevresinin değil, CHP yönetiminin tamamının ciddi bir sorgulama sürecine gireceği konuşuluyor. Muhalif kanat bu dosyanın partinin geleceğini tayin edecek bir kırılma noktası olacağı görüşünde.



