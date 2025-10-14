İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında 3 yıla kadar hapis talebi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan iddianame hazırlandı. Aslan'ın 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında, Çağlayan Adliyesi’nde görevli güvenlik amirine karşı ’görevi yaptırmamak için direnme’ suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.
ADLİYEDE TARTIŞMA YAŞANMIŞTI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik dördüncü dalga operasyonu adliyede takip eden Aslan ile güvenlik görevlileri arasında tartışma yaşanmıştı.
O tartışma yargıya taşındı, Aslan hakkında iddianame hazırlandı.
Savcılık, Aslan'ın görevi yaptırmamak için direnme suçlamasıyla 6 aydan 3 yıla kadar hapsini istedi.
İMAMOĞLU'NUN TUTUKLANMASINDAN SONRA BAŞKANVEKİLİ SEÇİLMİŞTİ
Nuri Aslan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından İBB Meclisi'nde yapılan seçimde başkanvekili olarak seçilmişti.