İBB'deki yolsuzluk soruşturması: Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ifadeye çağrıldı

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında ifadeye çağırıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen “yolsuzluk” soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, soruşturma kapsamında savcılığa ifadeye çağrıldı.
Yetkililer, Akın hakkında herhangi bir gözaltı kararı bulunmadığını, yalnızca emniyet aracılığıyla ifadeye davet edildiğini bildirdi.
