Divan Oteli’ndeki kaçak yapı soruldu

Burak Doğan
04:0021/10/2025, Salı
G: 21/10/2025, Salı
Murat Tomruk.
Murat Tomruk.

İBB yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Divan Otelleri Genel Müdürü Murat Tomruk ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Tomruk, "şüpheli" olarak ifadeye çağırıldı. Dün İstanbul Adalet Sarayı’na giden Tomruk ifade verdi.Divan Kuruçeşme Oteli’ndeki kaçak yapı iddiası sorulan Tomruk, “İmamoğlu’nun işlemlerin hızlandırılması için talimat vermesiyle” ilgili de “Bilgim yok” ifadelerini kullandı.



#Divan Otel
#Yolsuzluk
#Murat Tomruk
