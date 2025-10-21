Divan Oteli’ndeki kaçak yapı soruldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Tomruk, "şüpheli" olarak ifadeye çağırıldı. Dün İstanbul Adalet Sarayı’na giden Tomruk ifade verdi.Divan Kuruçeşme Oteli’ndeki kaçak yapı iddiası sorulan Tomruk, “İmamoğlu’nun işlemlerin hızlandırılması için talimat vermesiyle” ilgili de “Bilgim yok” ifadelerini kullandı.