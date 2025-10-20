İmamoğlu 'Sahte diploma' davasında ikinci defa hakim karşısında

İmamoğlu bu kez, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin, 'Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talebiyle ikinci kez hakim karşısına çıkacak.