İmamoğlu 'Sahte diploma' davasında ikinci defa hakim karşısında

11:4320/10/2025, Pazartesi
DHA
İBB eski başkanı Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin, 'Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla ikinci kez hakim karşısına çıkıyor.

Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu, ikinci kez hakim karşısına çıkıyor.


İmamoğlu bu kez, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin, 'Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talebiyle ikinci kez hakim karşısına çıkacak.


Duruşma Silivri'de


Duruşma, İstanbul Adliyesi'ndeki 59. Asliye Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 1 No'lu duruşma salonunda görülecek.


12 Eylül'deki ilk duruşmada, hakim tarafından iddianame özetlenmişti.


Dava, ara kararla 20 Ekim Pazartesi gününe ertelenmişti.



