Beşiktaş’ta yolsuzluk iddianamesi hazır

Çok sayıda gözaltı, tutuklama ve etkin pişmanlık ifadelerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddianameyi hazırladı.

1 NUMARA AKPOLAT

CHP’li eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, belediye içerisinde kurduğu sistemle, iştiraklerde rüşvet ve usulsüzlükleri organize eden 1 numaralı isim olarak öne çıkıyor. İş insanlarından “bağış” adı altında para alındığı ve bu paranın Akpolat’ın bilgisi dahilinde kullanıldığı iddiaları yer aldı. Bazı ifadelerde, Akpolat’ın belediye içi kontrol mekanizması oluşturmak için müdürlerin odalarına dinleme cihazları yerleştirdiği de öne sürüldü.

İddianamede adı geçen isimlerden biri de örgüt yöneticisi Aziz İhsan Aktaş. Belediye ile şirketler arasındaki rüşvet trafiğinde bulunan Aktaş’ın, bazı ihalelerde yönlendirici rol oynadığı beyanlara girdi. Aktaş, etkin pişmanlıktan yararlanarak bu süreçte belediyeden aldığı ihaleler ve verdiği rüşvetlerin tamamını itiraf etti.

Soruşturma sürecinde etkin pişmanlıktan faydalanan belediye çalışanları da önemli bilgiler sundu. İhalelerin önceden ayarlandığını, belirli şirketlere yönlendirildiğini ifade eden belediye çalışanları, rüşvet paralarının çantalarla belediyeye getirildiğini ve üst düzey yöneticilere nakit olarak teslim edildiğini anlattılar. Bazı çalışanların, baskı altında usulsüz işlemlere imza attıklarını, ancak sistemin baştan aşağı örgütlü olduğunu belirtmeleri dikkat çekti.

DÖRT SUÇLAMA

Hazırlanan iddianamede şüphelilerin “Örgütlü olarak rüşvet almak”, “İrtikap”, “Görevi kötüye kullanma”, “Kamu kaynaklarını usulsüz yönlendirme” suçlamalarıyla cezalandırılmaları talep ediliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın önümüzdeki günlerde ilgili mahkemeye sunacağı iddianamenin kabulü halinde kısa sürede yargılama başlayacak.







