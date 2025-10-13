İmamoğlu’nda iddianame telaşı

İBB, Beşiktaş Belediyesi ve Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yolsuz soruşturmalarında sona gelindi. Soruşturmalara yönelik iddianamelerin yakın zamanda açıklanması bekleniyor. Bu durum başta İmamoğlu olmak üzere, isimleri yolsuzluk olayına karışmış tutuklu kişilerde panik yaşanmasına neden olduğu ifade ediliyor.

Özellikle İmamoğlu’nun ziyaretlerde iyi görünmediği, kaygılı ve sabırsız olduğu öğrenildi. Ziyaretçileriyle görüş sürelerini de kısa tutan İmamoğlu’nun sık sık doktora gittiği belirtildi. Ziyaretçi yoğunluğu azalan İmamoğlu’nun cezaevinde kalan diğer tutuklularla da arasının iyi olmadığı iddia edildi. Tutuklu eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık gibi isimlerin İmamoğlu’nun hırsları nedeniyle suçladığı öğrenildi. Yolsuzluk soruşturmaları yargılamalarının TRT’de Canlı yapılmasını öneren İmamoğlu’nun, ortaya atılan iddiaların ağırlığı nedeniyle, bu talebi gündeme getirmekten kaçındığı da iddia edildi.