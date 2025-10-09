Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
CHP ekonomi ağırlıklı konuşacak: İmamoğlu ikinci plana düştü

CHP ekonomi ağırlıklı konuşacak: İmamoğlu ikinci plana düştü

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:009/10/2025, Perşembe
G: 9/10/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu.
Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu.

CHP bundan sonra daha çok ekonomi ile dış ve iç politikayı konuşacak. İmamoğlu’nun tutuklanmasını merkeze alan söylemlerin seçmenin tepkisini çekmeye başlaması kararın alınmasında etkili oldu.

CHP, İBB’deki yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sonrasında başlattığı Ekrem İmamoğlu merkezli stratejide seçmenden gelen tepkiler üzerine değişikliğe gidiyor. Edinilen bilgilere göre, geçen altı ayda söylemlerini eski İBB Başkanı İmamoğlu’nun yolsuzluktan tutuklanması üzerine kuran CHP, anketler ve sahadan yansımaları dikkate alarak revizyona gidecek. Söylemde ilk gündem maddesi ekonomi olacak. Mart ayından itibaren İmamoğlu üzerine bir siyaset izleyen CHP’de artık gündem maddesi değişecek.

‘KİŞİ ODAKLI SİYASET’ ELEŞTİRİSİ

Yaptırdığı anketlerden, ekonomi başta olmak üzere iç meselelere odaklanılması sonucu çıkaran CHP, İmamoğlu söylemini azaltma yöntemine gidecek. CHP, daha çok ekonomi ile dış ve iç politikayı konuşacak. Bunda, anketlerde “CHP’nin son günlerdeki siyasetini nasıl buluyorsunuz?” sorusuna verilen “Kişi odaklı siyaset” yanıtının yüksek çıkmasının etkili olduğu ileri sürüldü. CHP, bu çerçevede kamuoyuna karşı söylemlerinde revizyona hazırlanıyor.



#CHP
#Siyaset
#Özgür Özel
#Ekrem İmamoğlu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 bin konut başvurusu 2025: Sosyal konut başvurusu ne zaman? Kimler yararlanabilir, şartlar neler? Tarih ve kontenjanlar belli oluyor