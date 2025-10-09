CHP ekonomi ağırlıklı konuşacak: İmamoğlu ikinci plana düştü

CHP, İBB’deki yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sonrasında başlattığı Ekrem İmamoğlu merkezli stratejide seçmenden gelen tepkiler üzerine değişikliğe gidiyor. Edinilen bilgilere göre, geçen altı ayda söylemlerini eski İBB Başkanı İmamoğlu’nun yolsuzluktan tutuklanması üzerine kuran CHP, anketler ve sahadan yansımaları dikkate alarak revizyona gidecek. Söylemde ilk gündem maddesi ekonomi olacak. Mart ayından itibaren İmamoğlu üzerine bir siyaset izleyen CHP’de artık gündem maddesi değişecek.

Yaptırdığı anketlerden, ekonomi başta olmak üzere iç meselelere odaklanılması sonucu çıkaran CHP, İmamoğlu söylemini azaltma yöntemine gidecek. CHP, daha çok ekonomi ile dış ve iç politikayı konuşacak. Bunda, anketlerde “CHP’nin son günlerdeki siyasetini nasıl buluyorsunuz?” sorusuna verilen “Kişi odaklı siyaset” yanıtının yüksek çıkmasının etkili olduğu ileri sürüldü. CHP, bu çerçevede kamuoyuna karşı söylemlerinde revizyona hazırlanıyor.