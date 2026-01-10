Şile'yi İmamoğlu yönetti

Şile Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na ek dilekçe sunarak yeniden ifade verdi. Yeni Şafak, Kabadayı’nın verdiği ek ifadeye ulaştı. Ek ifadesinde belediyede yaşanan süreci ayrıntılarıyla anlatan Kabadayı, adaylık sürecinden belediye başkanlığı dönemine, imar uygulamalarından personel görevlendirmelerine kadar yaşanan gelişmeleri anlattı.

İMAMOĞLU BELEDİYEYE MÜDAHİL OLDU

Belediyede yaşanan imar ve ruhsat sorunlarının ardından sürece müdahale edildiğini öne süren Kabadayı, Ekrem İmamoğlu’nun kendisini çağırdığını ve bazı isimlerle görüşmesini istediğini belirtti. Bu isimlerden birinin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan İmamoğlu’nun danışmanı olan Tonguç Çoban olduğunu belirten Kabadayı, ifadesinde bu süreci şöyle anlattı: “Gönen Otel olayı İBB meclisinde gündeme geldiği için İmamoğlu beni Haliç’teki ofisine çağırdı. Konuyu sordu. Bende usulsüz bir ruhsat işlemi olduğunu kendisine anlattım. Bunun üzerine Tonguç Çoban’ın yanıma gitmemi ve Çoban’ın isimler vereceğini, onları belediyeye almamı söyledi.”

Bu görüşmenin ardından Çoban ile bir araya geldiğini belirten Kabadayı, devamında şu ifadeleri kullandı: “Çoban ile İmamoğlu'nun yanından çıkınca buluştuk. Kendisi bana telefonda AKOM'a gelmemi söyledi. AKOM'a gittiğimde Tuncay Tolga Özçakmak’ı belediye başkan adaylığı sürecinin, partili olduğunu, bu isimle irtibat kurmamı söyledi. Ben zaten buraya yetkili ve işi bilen birilerinin aradığım için kabul ettim.”

Görevlendirilen isimlerin ardından belediyede sorunların arttığını belirten Kabadayı, “Tuncay ve ekibi işe başladıktan sonra benden 3 ay müsaade istediler. Bütün sorunları çözeceklerini söylediler. Yeni ekipler birlikte işlerin yoluna koyulacağını düşünürken dedikodular iyice arttı. Bana da kimse gelip net bir şekilde rüşvete ilişkin bir konu anlatmadı” şeklinde konuştu.

Tuncay Tolga Çakmak ile buluştuklarında, işi bildiğini çok güzel projeler yapacağını anlattığını aktaran Kabadayı, “Bende gerçekten heyecanlanarak bu şahısları belediyede görev vererek işe başlattım. Tuncay ve ekibi işe başladıktan sonra benden 3 ay müsaade istediler. Bütün sorunları çözeceklerini söylediler. Zaten Şile’de imar ile alakalı dedikodular vardı. Bir önceki başkan yardımcısı Ali Sinan’ı da bu sebeple Gönen Otel konusu sebebiyle görevden almıştım. Yeni ekipler birlikte işlerin yoluna koyulacağını düşünürken dedikodular iyice arttı. Ben belediyedeki muhatapları çağırıp sorduğumda bana herhangi bir problem olmadığını, konuların dedikodu olduğunu, süreci yasal olarak hallettiklerini söylüyorlardı. Bana da kimse gelip net bir şekilde rüşvete ilişkin bir konu anlatmadı” dedi.

DEM İLE ANLAŞTILAR

Seçim sürecinde belediye meclis üyeliği listelerine ilişkin yapılan görüşmelere de değinen Kabadayı, DEM Parti ile yapılan anlaşmaya yönelik iddiaları aktardı. Kabadayı, “Listeleri seçim kuruluna vermek üzere ben ve ilçe başkanı Aras yetkiliydik. İstanbul’a döndükten sonra İmamoğlu’nun Şile mitinginin olduğu gün Şile’de DEM’li bir adayın belediye meclis üyesi olmaması için kendisi ile anlaşma yaptık. Kendisi de bana ‘DEM’le anlaşma mecbur olacak’ dedi. Ben bu söylenenin dışında olarak 5 sırayı kendi adımı yazarak listeyi ilçe seçim kuruluna teslim ettim” ifadelerini kullandı.

PARAYLA YAKALANINCA SİTEM ETTİM

Gözaltına alınmadan önce Çoban’a ekibi görevden alacağını anlatan Kabadayı, “Bu görüşmeden sonra belediyede sağlam birilerinin görevlendirilmesini söyledim. Belediyeden Fehmi ve ekibinin görevlendirilmesi kararlaştırıldı ancak gözaltına alındığım için bu ekibi göreve alamadım” diye konuştu.

Gözaltına alındığı gün Tuncay Tolga Çakmak ile mesajlaştıklarını söyleyen Kabadayı, “Bana (Şile Belediyesi'nde görevli avukat) Ali Şafak’ın Ömerli’de gözaltına alındığını söyledi. Saat: 01.00 gibi Özgür Çelik beni aradı. Tuncay Tolga, Aslı Kotan, Evren Bucan ve Oğuz Kaçmaz’ın gözaltına alındığını, muhtemelen benimle alakalı olduğunu söyledi. Ertesi gün Ankara’daki Genel Merkez’de belediye başkanlarının toplantısı vardı, ancak gözaltına alındım. Vatan Emniyette Ali Şafak’a “senin Ömerli’de ne işin var, neden gözaltına alındın” diye sorduğumda “Başkan ben evrak ile yakalandım” dedi. Evrak ne diye sorduğunda, ‘para ile yakalandım’ cevabını alan Kabadayı, bağırarak ‘iyi halt ettin, neden böyle bir işe girişiniz’ diye sitem ettiğini anlattı.

Tutuklulukları devam edecek

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik açılan dava kapsamında aylık tutukluluk incelemesi yapıldı. İnceleme sonucunda mahkeme, İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil tüm tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verdi.







