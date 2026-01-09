Yeni Şafak
CHP'de gerilim tırmanıyor: İmamoğlu destekçileri yeni göreve getirilen Killik'i hedef aldı

23:179/01/2026, Cuma
Gençosman Killik, 4 Aralık 2024 tarihinde CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen törenle Gençlik Kolları Başkanı görevini Cem Aydın'a devretmişti.
2023 seçimlerinde “Kılıçdaroğlu aday olmasın” pankartı açan Ekrem İmamoğlu destekçileri, CHP Hukuk Politikaları Başkan Yardımcılığına atanan Gençosman Killik’i sosyal medyada özel hayatına dair paylaşımlarla hedef aldı. Killik’in 2024 yılında evlendiği Özge Türkyılmaz ile boşanma süreci üzerinden yapılan eleştiriler, partideki İmamoğlu-Kılıçdaroğlu geriliminin derinleşmesine yol açıyor.

CHP'de İmamoğlu-Kılıçdaroğlu kavgası her geçen gün daha da derinleşiyor.

2023 seçimlerinde “Kılıçdaroğlu aday olmasın” pankartı açan Ekrem İmamoğlu destekçilerine tepki gösteren dönemin CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından CHP Hukuk Politikaları Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Killik ve görev değişimi özel hayatı üzerinden hedefte

Killik bu atamanın ardından İmamoğlu'na yakın hesaplar tarafından sosyal medyada hedefe konulmaya başlandı.

Killik’in özel hayatına dair paylaşımlar yapmaya başlayan hesaplar, Killik'in 2024 yılında evlendiği Özge Türkyılmaz'ı 2025'te aldattığını ve çiftin boşanma kararı aldığını ileri sürdü.

Paylaşımlarda 'eski eşi' olarak lanse edilen ve 'bir partili' olduğu vurgulanan Türkyılmaz'ın, Killik'in "CHP Hukuk Politikaları Başkan Yardımcısı" olarak atanmasına 'ahlak' vurgusuyla karşı çıktığı da belirtildi.

"İtiraz ediyoruz kabul etmiyoruz"

Yapılan diğer paylaşımlarda ise çiftin boşanma kararı üzerinden 'hayal kırıklıkları' yaşadıklarını ifade eden sosyal medya kullanıcıları, "Kimse kusura bakmasın ama özel hayatı bizi ilgilendirmez diyerek birilerinin yapmış olduğu yanlışları hele ki böyle önemli noktalara getirilerek ödüllendirilmesini kabullenmek yok. İtiraz ediyoruz kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.



