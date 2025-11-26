Yeni Şafak
CHP’de İmamoğlu isyanı büyüyor: Üyelikleri askıya alınsın

04:0026/11/2025, Çarşamba
Ekrem İmamoğlu
CHP’de adı 160 milyar liralık vurgunla anılan Ekrem İmamoğlu ile en büyük destekçisi Genel Başkan Özgür Özel’e isyan büyüyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve vekillerin ardından İstanbul teşkilatından 30 eski CHP ilçe başkanı sert bir çağrı yaptı: Partimiz yolsuzluk iddialarına kalkan yapılmamalı! Adı yolsuzlukla anılanların üyelikleri askıya alınmalı.

CHP’de adı 160 milyar liralık vurgunla anılan Ekrem İmamoğlu ve en büyük destekçisi Genel Başkan Özgür Özel’e karşı isyan büyüyor. Geçtiğimiz günlerde "Parti yolsuzluklardan arınmalı" çağrısı yapan Kemal Kılıçdaroğlu ve milletvekillerin ardından İstanbul’da görev yapan 30 eski CHP ilçe başkanından zehir zemberek bir açıklama geldi. Dün İstanbul’da bir araya gelen eski ilçe başkanları, adı yolsuzlukla anılan CHP’lilerin üyeliklerinin askıya alınmasını istedi. 30 eski başkanın imzası bulunan ve Özgür Özel’e gönderilecek bildiride özetle şu ifadeler kullanıldı:


TAŞLAR AYIKLANSIN

CHP, Bülent Ecevit, Deniz Baykal, Kemal Kılıçdaroğlu gibi hayatlarının her aşamasında hesap vermekten korkmamış olanların, gerektiğinde hesabını verebilenlerin partisidir. Ne var ki; partimiz hiçbir döneminde olmadığı kadar ciddi töhmet ve şaibe iddiaları ile karşı karşıyadır. Partimiz bu iddiaları üzerinde taşımamalı, bu iddialara karşı kalkan yapılmamalıdır! Adı yolsuzluk iddiaları ile anılan parti üyelerinin, aklanana kadar üyelikleri askıya alınmalıdır. Pirincin içindeki beyaz taşlar ayıklanmalıdır.


TROLLER SATILIK KALEMLER…

Partimizin değerleri ile örtüşmeyen, troller, satılık kalemler, kriminal medya patronları eliyle önceki genel başkanlarımıza ve yöneticilerimize hakaretleri organize eden yapılar CHP içerisinde barındırılmamalıdır. Uğur Mumcu'nun deyimi ile "Diplomalarını mor binliklere kiralayan" gazetecilerin ve akademisyenlerin, sermaye çetelerinin, sağı solu belli olmayan devşirmelerin, belediye bordrolu foncuların ve kaşecilerin, okyanus ötesi kalıntılarının, trollerin CHP’nin siyasi ve ahlaki rotasına yön vermelerine geçit verilmemelidir. CHP Genel Başkanlık makamını; tarihimizden aldığımız bilinç ve sorumlulukla değerlerimize, hukukumuza, kurumsal kimliğimize sahip çıkmaya davet ediyoruz.


