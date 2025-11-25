İBB iddianamesi kabul edildi: İmamoğlu'nun 2352 yıla kadar hapsi isteniyor

Ekrem İmamoğlu'nun da 2352 yıla kadar hapsinin istendiği İBB iddianamesi İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.





İDDİANAME KABUL EDİLDİ





İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk suçlamasıyla başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.





407 ŞÜPHELİ





3 bin 900 sayfadan oluşan iddianamede 407 isim şüpheli sıfatıyla yer alıyor.





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu iddianamede "örgüt yöneticisi" olarak gösteriliyor. İddianamede, altı ismin de örgüt yöneticisi olduğu belirtiliyor.





İmamoğlu hakkında 828 yıl 2 aydan, 2 bin 352 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.





İmamoğlu'na yöneltilen suçlamalar şöyle:

İddianamede Ekrem İmamoğlu'nun, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Rüşvet' 'Suç Gelirlerinin Aklanması', 'Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık' suçlarından, suç örgütünün kurucusu ve lideri olması dolayısıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 220/5’inci maddesi uyarınca örgütün faaliyeti çerçevesinde örgüt mensupları tarafından işlenen 'Kişisel Verilerin Kaydedilmesi', 'Kişisel Verileri Ele Geçirme ve Yayma', 'Suç Delillerini Gizleme', 'Haberleşmenin Engellenmesi', 'Kamu Malına Zarar Verme', 'Rüşvet Alma' 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' 'İrtikap', 'Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık', 'Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama', 'İhaleye Fesat Karıştırma', 'Çevrenin Kasten Kirletilmesi', 'Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet', 'Orman Kanunu’na Muhalefet', 'Maden Kanunu’na Muhalefet' suçlarından, iddianameye konu olan 142 eylemle ilgili olarak cezalandırılması talep edildi.







