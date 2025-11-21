İBB’de İmamoğlu sansürü! Gerçekleri duymaya tahammül bile edemediler: Mikrofonu kapatıp yine olay çıkardılar

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Bütçe görüşmelerinde AK Parti Grubu adına söz alarak konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, CHP’li İBB yönetimini sert sözlerle hedef aldı. Konuşmasına, sınır ve yurt dışı görevlerinde uçak kazalarında şehit olan asker ve Orman Genel Müdürlüğü personeli için başsağlığı dileyerek başlayan Başkan Cin, İslam coğrafyasında yaşanan zulümlere dikkat çekerek "Bu mazlum coğrafyanın kurtuluşunun öncülüğünü yapacak güç Türkiye’dir." ifadelerini kullandı. Ardından, gündemin sadece bir bütçe görüşmesi değil, İstanbul’un geleceğini belirleyecek bir dönemeç olduğunu söyleyerek

CHP’li yönetimin İstanbul’u "çöküş, vesayet ve yolsuzluk döngüsüne sürüklediğini" iddia etti.

İBB Meclisi’nde yaptığı konuşmada depremden ulaşıma, bütçeden kadrolaşmaya kadar birçok başlıkta çarpıcı rakamlar paylaşan Başkan Cin, "Hipnozdan çıkın, vesayetten kurtulun. İstanbul’un kaybolan 6 yılı ortadadır" diyerek CHP’ye ve İBB yönetimine ağır eleştiriler yöneltti. Öte yandan Başkan Cin,

"Eğer sıkıntı yaşıyorsanız Pendik E5 - Çarşı Metro hattının maliyetini Pendik Belediyesi olarak üstlenmeye hazırız"