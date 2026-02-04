Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu dahil 4 isme 'siyasi casusluk' suçundan 20 yıla kadar hapis istemi

Ekrem İmamoğlu dahil 4 isme 'siyasi casusluk' suçundan 20 yıla kadar hapis istemi

17:164/02/2026, Wednesday
G: 4/02/2026, Wednesday
Ekrem İmamoğlu için casusluk soruşturması kapsamında iddianame hazırlandı
Ekrem İmamoğlu için casusluk soruşturması kapsamında iddianame hazırlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ hakkında “Siyasi Casusluk” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede, 4 ismin 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca
"casusluk"
suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 4 şüpheli hakkında 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca,
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"
davası kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında
"casusluk"
suçundan hazırlanan iddianamede, suç tarihinin 2019 - 2025 yılları arası olduğu belirtildi.

İddianamede İmamoğlu, Gün, Özkan ve Yanardağ'ın
"siyasal casusluk"
suçundan 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.



