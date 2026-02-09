Yeni Şafak
İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında gözaltına alınan İmamoğlu'nun korumasına adli kontrol

15:199/02/2026, Pazartesi
AA
Ekrem İmamoğlu - Bektaş Kamburoğlu
Ekrem İmamoğlu - Bektaş Kamburoğlu

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun koruması Bektaş Kamburoğlu hakkında, "yolsuzluk" soruşturmasına ilişkin adli kontrol kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'ye yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 7 Şubat'ta gözaltına alınan Bektaş Kamburoğlu'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifade veren Bektaş Kamburoğlu, yurt dışı çıkış yasağı ve imza şeklindeki adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimlik, Bektaş Kamburoğlu hakkında adli kontrol kararı verdi.



#Ekrem İmamoğlu
#koruma
#ibb
