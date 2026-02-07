Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Ekrem İmamoğlu'nun koruması 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Ekrem İmamoğlu'nun koruması 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında gözaltına alındı

13:077/02/2026, Cumartesi
G: 7/02/2026, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Ekrem İmamoğlu-Bektaş Kamburoğlu
Ekrem İmamoğlu-Bektaş Kamburoğlu

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, “Yolsuzluk” soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu’nun korumalarından Bektaş Kamburoğlu’nu gözaltına aldı. Tutuklu Ekrem İmamoğlu’nun danışmanlığını ve yardımcılığını yaptığı da iddia edilen Bektaş Kamburoğlu İstanbul il Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürüttüğü yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında, görevinden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun koruma ekibinde yer alan Bektaş Kamburoğlu sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kamburoğlu'nu evinden alarak emniyete götürdüğü öğrenildi.




#Ekrem İmamoğlu'nun koruması
#İbb
#İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SON DURUM 2026: Emekli bayram ikramiyesi ne kadar yatacak, zam gelecek mi?