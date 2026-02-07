Ekrem İmamoğlu'nun koruması 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında gözaltına alındı

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, “Yolsuzluk” soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu’nun korumalarından Bektaş Kamburoğlu’nu gözaltına aldı. Tutuklu Ekrem İmamoğlu’nun danışmanlığını ve yardımcılığını yaptığı da iddia edilen Bektaş Kamburoğlu İstanbul il Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürüttüğü yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında, görevinden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun koruma ekibinde yer alan Bektaş Kamburoğlu sabah saatlerinde gözaltına alındı.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kamburoğlu'nu evinden alarak emniyete götürdüğü öğrenildi.