Dijital ordu kurup İmamoğlu’nu anlatın

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen “siyasal casusluk” soruşturması kapsamında, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında iddianame hazırlandı. 2019-2025 yılları arasını kapsadığı belirtilen suçlamalar nedeniyle dört şüpheli için ayrı ayrı 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

'SİYASİ CASUSLUK' YAPIYORLAR

Başsavcılığın iddianamesinde, “İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” davası kapsamında görevden uzaklaştırılan İmamoğlu ile diğer üç şüphelinin “siyasal casusluk” suçunu işledikleri ileri sürüldü. Dosyada özellikle “Wickr Me” adlı şifreli mesajlaşma uygulaması üzerinden yapılan yazışmalar delil olarak gösterildi. İddianameye göre, Hüseyin Gün ve Necati Özkan’ın “Wickr Me” uygulamasını “Jupiter1881” ve “Bluestar81” rumuzlarıyla kullandıkları tespit edildi. Yazışmaların bir bölümünün Türkçe, bir bölümünün İngilizce olduğu belirtildi.

'150 BİN KİŞİYİ HAREKETE GEÇİRİN'

İmamoğlu’nun politikalarının yayılması için “dijital ordu” olarak tanımlanan 150 bin kişilik bir gönüllü ağının harekete geçirilmesi, muhafazakâr seçmen üzerinde etki oluşturacak dijital algı operasyonları yürütülmesi gibi mesajların yanı sıra özellikle Sultanbeyli, Esenler, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar’daki AK Parti seçmenlerinin memnuniyetsizliklerinin tespit edilerek bu bölgelerde hedefli çalışma yapılması yönünde talimatlar verildiği hatırlatıldı. İddianamede, söz konusu raporların seçim çalışmalarında kullanılmak üzere hazırlandığının değerlendirildiği, ayrıca şüpheli Gün tarafından Ekrem İmamoğlu’nun seçim çalışmalarında kullanması gereken sloganlara ilişkin örnekler verildiğinin de belirlendiği kaydedildi.

'RAKİPLERİ KÖTÜLEYİN'

İddianamede ayrıca Hüseyin Gün’ün, AK Parti icraatlarını kötüleyen içerikler üretilmesini istediği, İmamoğlu’nun seçim çalışmalarında daha sakin bir dil kullanması gerektiği yönünde yönlendirmeler yaptığı anlatıldı. İddianamede ayrıca İmamoğlu’nun hem siyasi hem özel hayatıyla hedef alınmasına karşı strateji önerilerine de yer verildi. Ayrıca Gün’ün her gün seçim çalışmalarıyla ilgili rapor hazırlayıp Necati Özkan’a gönderdiği, bu raporların seçim stratejilerinde kullanıldığı ve İmamoğlu için slogan önerileri içerdiği iddianamede yer aldı.

CHP’Yİ ELE GEÇİRECEKLERDİ

‘İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ soruşturması kapsamında düzenlenen iddianamede de belirtildiği üzere şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun İBB Başkanı olması akabinde mensubu olduğu başta Cumhuriyet Halk Partisi’ni ele geçirerek cumhurbaşkanı adayı olma yolunu açmak amacıyla faaliyetlerde bulunulduğu iddianamede yer aldı. İddianamede, şüpheli Hüseyin Gün tarafından bu amaç doğrultusunda bir dijital algı operasyonu düzenlenmesi ve haber ağı sağlanması şeklinde talimat verildiği anlatıldı.

Yazışmalar iddianamede

Şüphelilerin telefonlarındaki "Wickr Me" isimli uygulamadan ele geçirilen bazı mesajlar iddianamede şu şekilde yer aldı:

Şüpheli Hüseyin Gün’ün WhatsApp üzerinden İngilizce olarak şüpheli Necati Özkan’a "Az önce ilginç bir paylaşımla karşılaştım. W’ne bak" dediği, Özkan’ında İngilizce “Şu anda Londra’dayım. Başkan ile konuşacağım, teşekkürler” diye cevap verdiği aktarıldı. Konuşmada "W" şeklinde bahsedilen uygulamanın ‘Wickr Me’ isimli program olduğu ve ikilinin bu programı farklı kod adlarıyla kullandığı kaydedildi. “Bluestar81” rumuzlu kullanıcının şüpheli Özkan olduğu, “Jupiter1881” rumuzlu kullanıcının ise şüpheli Gün olduğunun tespit edildiği belirtilen iddianamede, uygulamada ikili arasında geçen konuşmaların bir kısmının Türkçe, bir kısmının ise İngilizce olduğu ifade edildi.

"Umarım, İmamoğlu’nun dün açıkladığı politikaları bir yükseltici (amplifikatör) olarak duyuracak bir gazeteci ağınız vardır. Üzgünüm ki, İmamoğlu’nun politika açıklamaları hakkında olması gereken düzeyde sahiplenme, yankı ve muhafazakar etkileşimleri göremiyoruz. Bu destek eksikliğinin nedeni dijital ordunuzun devreye girmemiş olmasıdır. 150 bin gönüllüden oluşan bir dijital ordunuz var ama doğru şekilde kullanılmıyorlar. Onları harekete geçirin veya en azından bu 150 bin kişilik grup içindeki belirlenmiş kilit kanaat önderlerini aktif hale getirin."

Günlük raporun sana daha önce gönderildiğine dair kanıt. En iyi yöntem, WhatsApp’ını her gün kontrol etmen ve raporu aldığını bana teyit etmen. Sözüm sözdür, sana her gün güncellemeler göndereceğim, aksi yönde bir bilgilendirme yapana kadar. Umarım bu mantıklı gelmiştir.” Bu mesaj üzerinde yapılan incelemede, şüpheli Hüseyin Gün tarafından her gün rapor düzenlenerek Necati Özkan’a gönderildiğinin tespit edildiği belirtildi.







