'Kasa' finanse etmiş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklu bulunan Yasmin Yürük, “Ekrem İmamoğlu’nun kasası” Hüseyin Köksal’ın söz konusu organizasyonları finanse ettiğini söyledi. Soruşturma kapsamında alınan ek ifadede Yürük, Dilek İmamoğlu’nun abisi Ali Kaya ile 2022’de Bodrum’da 15 bin dolar karşılığında cinsel birliktelik yaşadığını öne sürdü. Yürük ifadesinde, Kaya’nın bu süreçte kendisini kokain ve ketamin benzeri uyuşturucu maddeleri kullanmaya zorladığını iddia etti.

KASA İLE OTELDE GÖRÜŞMÜŞ

Tutuklu Yürük, İBB soruşturmasından tutuklu yargılanan ve Hüseyin Köksal ile Beşiktaş’taki Swiss Otel’in rezidans bölümünde buluştuğunu ifade etti. Bu buluşmaya “Gönül Mama” lakabıyla bilinen Gülşah Rojin Demir’in aracılık ettiğini belirten Yürük, Gönül Mama önceleri Köksal’a kadın ayarladığını, daha sonra Köksal’ın sevgilisi haline geldiğini söyledi. Yürük, ifadesinde şunları söyledi: “Kadınları Gönül ayarlar, uyuşturucu madde ve cinsel ilişkinin ödemesini Hüseyin yapardı.”

ÜNLÜLERE VİP PARTİ DÜZENLEMİŞLER

Yasmin Yürük’ün savcılıkta verdiği ek ifadede, Azra Bayraktar, Aylin Doğru Çelik, Çağlan, Armağan ve Gönül Mama isimli kişilerin de “vip” adı altında fuhuş suçuna aracılık ettiğini belirtti. İfadesinde bazı ağlantılarını da anlatan Yürük, tutuklu Veysel Şahin isimli kişinin ünlülerle samimi olduğunu, firari Kasım Garipoğlu’nun villasındaki partilerde ise Rusya vatandaşı ‘Nadela’ isimli bir kişinin fuhuşa aracılık ettiğini ileri sürdü.





Ali Kaya

DİLEK İMAMOĞLU’NUN AĞABEYİNE GÖZALTI

Başsavcılık soruşturması kapsamında, dün 27 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak", "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuşa aracılık etmek" suçlarından gözaltı kararı verdi. Polis ekipleri düzenledikleri operasyonla aralarında Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Ali Kaya'nın da olduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.





Melisa Gadiş

6 İSMİN DAHA TESTİ POZİTİF

Öte yandan soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından kan, saç, idrar ve tırnak örnekleri alınan 9 şüpheli için rapor hazırlandı. Buna göre, Melisa Gadiş, Gülşah Rojin Demir, Burcu Esra Büken, Aybike Acer, Sara Ersoy ve Berfin Karayılan'ın uyuşturucu testinin sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi. Raporda, Hatice Kuzu, Selin Özgeçici ve Tuana Salih İyigör'ün ise test sonuçlarının negatif olduğu tespit edildi.



