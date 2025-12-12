Ertuğrul Doğan'dan flaş transfer açıklaması: Fatih Hoca isterse alırız

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, bazı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Trabzon’da ilçe ziyaretlerinde bulundu. İlk olarak Şalpazarı Belediye Binası Toplantı Salonu’nda Şalpazarı Halk Eğitim Merkezi Folklor Ekibi’nin hazırladığı gösteriyle karşılanan Doğan’a, vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.





13 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilecek Mali Genel Kurul öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Doğan, Trabzonspor’u rahatlatacak iki önemli projeyi yarın açıklayacaklarını belirterek, "Yarınki genel kurulda iki proje açıklayacağız ve sunumlarını profesyoneller yapacak. Emlak Konut ile anlaşmamız bitti; bunlardan biriyle ilgili sunum yapılacak. Stadyum çevresinde yaşam alanı projesi var, onu da yarın duyuracağız. Bu iki büyük yatırım kiralama yöntemiyle yapılacak ve Trabzonspor’a 60 ila 80 milyon euro arasında kalıcı gelir sağlayacak. Hedefimiz bu projeleri bir an önce devreye alarak kulübü rahatlatmak" ifadelerini kullandı.





"Kadroyu bozmak gibi bir niyetimiz yok"





Kadro yapılanmasında Teknik Direktör Fatih Tekke’nin taleplerine göre hareket edeceklerini belirten Doğan, "Fatih hocamız ve ekibi zamanlarının yüzde 90’ını tesislerde geçiriyor. İnanılmaz renk veriyorlar. Bizim çalışma yöntemimiz belli; hoca ne diyorsa, şartlar uygunsa onu yapacağız. Netleştiği anda yönetim kurulu olarak gereğini yerine getireceğiz. 4 oyuncumuza önemli teklifler var. Trabzonspor’un çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Kadroyu bozmak gibi bir niyetimiz yok ama çok önemli bir teklif gelirse değerlendiririz. Çok geniş bir oyuncu havuzumuz var, her pozisyon için en az 5 aday masada. Taraftar eskisi gibi düşünmesin; yönetim, başkan ve teknik heyet bir karar veriyorsa mutlaka B planı hazırdır" dedi.





"Hocamız isterse sezon sonu Muçi’yi alırız"





Bu sezon Beşiktaş’tan kiralık olarak Trabzonspor kadrosuna katılan Ernest Muçi ile ilgili olarak ise Doğan, "Sezon sonunda Fatih Tekke, ’alalım’ derse alırız. Teknik kadro isterse yaparız" ifadelerini kullandı.





Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Edin Vişça için ise Doğan, "Vişça çok önemli ve değerli bir oyuncu. İnsanı olarak ta çok iyi bir insan. Bizim için değerli bir isim. Sezonu kapattığı için kontratını donduracağız. Hocamız kimi isterse, o doğrultuda hareket edeceğiz. Rapor geldiğinde bakacağız" cümlelerine yer verdi.





Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan’ın, Beşikdüzü, Vakfıkebir, Düzköy ve Yomra ilçelerine de ziyaretlerde bulunacağı öğrenildi.















