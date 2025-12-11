Yeni Şafak
Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

12:5611/12/2025, Perşembe
IHA
Ali Şansalan
Süper Lig’in 16. haftasında 14 Aralık Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçını Ali Şansalan yönetecek.

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Buna göre haftanın en önemli karşılaşması olan Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesinde Ali Şansalan düdük çalacak.


Trendyol Süper Lig’de 16. hafta heyecanı yarın, 13 Aralık Cumartesi, 14 Aralık Pazar ve 15 Aralık Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Söz konusu maçlarda düdük çalacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinden duyuruldu. Buna göre pazar günü Trabzonspor’un, Beşiktaş’ı konuk edeceği karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan oldu.


Süper Lig’de 16. haftanın programı ve düdük çalacak hakemler şöyle:


Yarın

20.00 Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır


13 Aralık Cumartesi

14.30 Çaykur Rizespor - Eyüpspor: Yiğit Arslan

17.00 Kayserispor - Corendon Alanyaspor: Erdem Mertoğlu

20.00 Antalyaspor - Galatasaray: Ali Yılmaz


14 Aralık Pazar

14.30 Gaziantep FK - Göztepe: Cihan Aydın

17.00 Fatih Karagümrük - Kocaelispor: Çağdaş Altay

20.00 Trabzonspor - Beşiktaş: Ali Şansalan

20.00 Samsunspor - RAMS Başakşehir: Oğuzhan Aksu


15 Aralık Pazartesi

20.00 Fenerbahçe - Konyaspor: Ozan Ergün

#Süper Lig
#Trabzonspor
#Beşiktaş
