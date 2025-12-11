Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig’in 16. haftasında 14 Aralık Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçını Ali Şansalan yönetecek.
Trendyol Süper Lig’de 16. hafta heyecanı yarın, 13 Aralık Cumartesi, 14 Aralık Pazar ve 15 Aralık Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Söz konusu maçlarda düdük çalacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinden duyuruldu. Buna göre pazar günü Trabzonspor’un, Beşiktaş’ı konuk edeceği karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan oldu.
Süper Lig’de 16. haftanın programı ve düdük çalacak hakemler şöyle:
20.00 Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır
14.30 Çaykur Rizespor - Eyüpspor: Yiğit Arslan
17.00 Kayserispor - Corendon Alanyaspor: Erdem Mertoğlu
20.00 Antalyaspor - Galatasaray: Ali Yılmaz
14.30 Gaziantep FK - Göztepe: Cihan Aydın
17.00 Fatih Karagümrük - Kocaelispor: Çağdaş Altay
20.00 Trabzonspor - Beşiktaş: Ali Şansalan
20.00 Samsunspor - RAMS Başakşehir: Oğuzhan Aksu
20.00 Fenerbahçe - Konyaspor: Ozan Ergün