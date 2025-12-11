Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Yemen'deki Husiler BM Genel Sekreteri Guterres'in açıklamasını kınadı

Yemen'deki Husiler BM Genel Sekreteri Guterres'in açıklamasını kınadı

22:3311/12/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'de Husiler tarafından 59 BM personelinin "keyfi olarak gözaltında tutulmasından" dolayı endişesini dile getirdiği açıklaması Husilere bağlı Dışişleri Bakanlığı tarafından kınandı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Genel Sekreter'in açıklaması "devletlerin egemenliğine saygı ilkesinin ihlali" olarak nitelendirildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, ülkedeki bazı BM personelinin gözaltına alınmasıyla ilgili açıklamalarını
"devletlerin egemenliğine saygı ilkesinin ihlali"
olarak nitelendirdi.
Guterres, 9 Aralık'ta Yemen'de Husiler tarafından 59 BM personelinin
"keyfi olarak gözaltında tutulmasından"
duyduğu derin endişeyi dile getiren bir açıklama yayımlamıştı.

Husilere bağlı Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Guterres'in ifadeleri kınandı ve bunun Yemen'in iç işlerine açık bir müdahale ve devletlerin egemenliğine saygı ilkesinin ihlali olduğu belirtildi.


Açıklamada, gözaltına alınan kişilerin Yemen'in güvenlik ve istikrarını hedef alan eylemlere karıştıklarının tespit edildiği ve haklarında alınan tedbirlerin hukuka uygun olduğu iddia edildi.

Guterres 9 Aralık'ta yaptığı açıklamada, düzinelerce sivil toplum kuruluşu ve diplomatik misyon personelinin yanı sıra 59 BM personelinin Husiler tarafından keyfi olarak gözaltında tutulmasından ciddi endişe duyduğunu ifade etmişti.

Husilerin BM personelini özel ceza mahkemelerine sevk etmesini kınayan Guterres, BM personelinin, uluslararası hukuka aykırı şekilde herhangi usule tabi olmaksızın tecritte tutulduğunu belirtmişti.



#Antonio Guterres
#BM
#Yemen
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hangisi 'gurme'yle eş anlamlıdır? Milyoner'de 200 bin TL'lik soru açıldı! İşte gurme eş anlamlısı