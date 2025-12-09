BM Genel Sekreteri Guterres İsrail'in UNRWA'ya düzenlediği baskını kınadı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, işgalci İsrail ordusunun 'vergilerin ödenmediği' bahanesiyle UNRWA binasına düzenlediği baskını şiddetle kınadığını ifade etti. Guterres yaptığı açıklamada, "İsrail’i UNRWA yerleşkelerinin dokunulmazlığını yeniden tesis etmeye ve UNRWA yerleşkeleriyle ilgili olarak başka bir işlem yapmaktan kaçınmaya çağırıyorum." ifadelerine yer verdi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) yerleşkesine izinsiz girmesini şiddetle kınayarak İsrail'e BM tesislerinin dokunulmazlığını koruma çağrısında bulundu.
BM Genel Sekreter Sözcülüğü, söz konusu baskına yönelik yazılı açıklama yaptı.
Guterres, uluslararası anlaşmalar kapsamında BM’nin mal ve varlıklarına yönelik her türlü yürütme, idari, yargı veya yasama eyleminin yasak olduğunu hatırlatarak, İsrail’in BM tesislerinin ayrıcalıkları ve dokunulmazlıkları dahil olmak üzere uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine dikkat çekti.
Dokunulmazlığın korunmasına yönelik çağrı
İsrail ordusu, bu sabah, işgal altındaki Doğu Kudüs'te UNRWA'nın merkezine baskın düzenlemişti.
UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları
BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınma gibi insanı yardımlar sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.
Ajans, yaklaşık 6 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.
UNRWA, 75 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken, bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.
Tel Aviv yönetiminin UNRWA'nın, İsrail ve işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini sonlandırma kararı, 1 Şubat'ta yürürlüğe girmişti.