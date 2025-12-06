BM Genel Kurulu UNRWA'nın görev süresini 3 yıl daha uzattı

Oylamada, 151 ülke UNRWA'nın görev süresinin 3 yıl daha uzatılması için ‘evet’ oyu kullanırken, ABD ve İsrail'in de aralarında bulunduğu 10 ülke ‘hayır’ oyu verdi, 14 ülke de ‘çekimser’ kaldı.