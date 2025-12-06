Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
BM Genel Kurulu UNRWA'nın görev süresini 3 yıl daha uzattı

BM Genel Kurulu UNRWA'nın görev süresini 3 yıl daha uzattı

09:486/12/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
BM Genel Kurulu’nda UNRWA'nın görev süresine ilişkin oylama yapıldı.
BM Genel Kurulu’nda UNRWA'nın görev süresine ilişkin oylama yapıldı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın görev süresini 3 yıl daha uzattığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) görev süresine ilişkin oylama yapıldı.


Oylamada, 151 ülke UNRWA'nın görev süresinin 3 yıl daha uzatılması için ‘evet’ oyu kullanırken, ABD ve İsrail'in de aralarında bulunduğu 10 ülke ‘hayır’ oyu verdi, 14 ülke de ‘çekimser’ kaldı.




#Birleşmiş Milletler
#UNRWA
#oylama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2026 SON AÇIKLAMALAR: Asgari ücret ilk toplantısı ne zaman? Brüt - net ücret...