BM: Mozambik’in kuzeyinde 100 bini aşkın kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı

Emerson, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Mozambik'in kuzeyinde kötüye giden insani duruma işaret eden Emerson, ülkede 2017'de çatışmanın başlamasından bu yana sivilleri etkileyen olaylar açısından en kötü yılın yaşandığını söyledi.

Emerson, şiddetin aileleri bir kez daha yerinden ettiğini belirterek, "Mozambik'in kuzeyinde kasımın ortasından bu yana 107 binden fazla kişi yerinden edildi. Bu yılın başından bu yana 330 binden fazla insan kaçmak zorunda kaldı." dedi.

İnsanların tarifsiz bir şiddete tanık olduktan sonra birçok kez yerlerinden edildiğini kaydeden Emerson, psikolojik bir yıkım yaşandığının altını çizdi.

Emerson, "Bu acil durum aynı zamanda gençlerin hayatını paramparça ediyor. Çocuklar artık yerinden edilmiş nüfusun yüzde 67'sini oluşturuyor." diye konuştu.

Ailelerin barınak bulma arayışında olduğunu aktaran Emerson, insanların aşırı kalabalık ve derme çatma yapılarda yaşadığını dile getirdi.

Bölgede şiddet olayları giderek artıyor

Mozambik, 2017'den bu yana ülkenin kuzeyindeki Cabo Delgado'da silahlı gruplara karşı mücadele veriyor. Hükümet güçleri, şiddeti kontrol altına almakta zorlanırken, Ruanda, Güney Afrika ve diğer bölgesel ortaklardan gönderilen askeri birlikler, hükümet güçlerine destek sağlıyor.

Bölgede 2020'de isyancı bir grup, çok sayıda saldırı düzenleyerek aralarında çocukların da bulunduğu onlarca kişiyi başlarını keserek öldürmüştü.

BM'ye göre, şiddet nedeniyle bölgede 600 binden fazla kişi yerinden edildi ve çatışmalar komşu eyaletlere de yayıldı.

Mozambik polis kaynaklarına göre Cabo Delgado'da, 2017'den bu yana saldırılarda 5 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

Geçen yıl seçimlerin ardından düzenlenen protestolardaki ölümler ve krizler, Cabo Delgado'daki insani durumun gündemden düşmesine neden olmuştu.

Öte yandan Cabo Delgado, üst üste yaşanan kasırgalardan olumsuz etkilenirken ABD'nin dış yardım kesintilerinin de bölgedeki krizi derinleştirdiği belirtiliyor.











