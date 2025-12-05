Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ordu
Ordu’da otomobil fındık bahçesine devrildi: Anne ve kızı yaralandı

Ordu’da otomobil fındık bahçesine devrildi: Anne ve kızı yaralandı

17:335/12/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Otomobil fındık bahçesine devrildi
Otomobil fındık bahçesine devrildi

Ordu’nun Ulubey ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin fındık bahçesine devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında anne ve kızı yaralandı.

Kaza, ilçenin Fındıklı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elif Y. (37) yönetimindeki 55 ST 455 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası yoldan çıkarak, fındık bahçesine devrildi. Kazanın etkisiyle sürücü ve araçta bulunan kızı Zeynep Sıla Y. (14) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan anne ve kız, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.





#Ordu
#fındık bahçesi
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
HEMŞİRE MAAŞI HESAPLAMA EKRANI 2026: 5 aylık enflasyon farkı ile 2026’da hemşire maaşı ne kadar olacak?