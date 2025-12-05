Şanlıurfa’da iki araç çarpıştı: 11 kişi yaralandı

Kaza, Şanlıurfa-Suruç kara yolu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Y. idaresindeki 06 CTL 502 plakalı otomobil ile Sinan D. yönetimindeki 80 ADK 589 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler ile araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri ile çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan jandarma ekipleri tarafından yolda güvenlik önlemleri alınırken, sağlık ekipleri tarafından ise yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan otomobil sürücüsü Hüseyin Y.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.