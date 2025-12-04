Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Kaza, saat 07.00 sıralarında, Odunpazarı ilçesi Osmangazi Mahallesi Basın Şehitleri Caddesi’nde meydana geldi. Oğuz Akçay’ın kullandığı 26 AJY 447 plakalı motosiklet ile aynı yönde giden Halil K. (41) yönetimindeki 26 BZ 089 plakalı otomobil çarpıştı. Motosikletten savrulan Akçay, düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Oğuz Akçay, ambulansla Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Akçay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otomobilin sürücüsü Halil K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.