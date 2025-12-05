Ordu’da tır ile kamyon çarpıştı: Araçta sıkışan kamyon sürücüsü kurtarıldı

Kaza, Nuriye Mahallesi Samsun-Ordu karayolu çevre bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sezgin Ö. (43) idaresindeki 55 AGE 01 çekici plakalı tıra, aynı istikamette seyreden Adem E.’nin (51) kullandığı 52 K 8035 plakalı kum yüklü kamyon çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonun sürücüsü Adem E., araç içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık, polis ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı ekipler sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik süren çalışmaların ardından sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulans ile Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Samsun-Ordu karayolu çevre bağlantı yolunda trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.