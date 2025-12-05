Hafif ticari aracın kamyonla çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.Bölgeye gelen sağlık ekipleri Halil İbrahim Ekiz’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yanında yolcu konumda oturan eşi N.E. ve kamyon sürücüsüne ise olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından ambulans ile en yakın hastaneye sevk etti.