Gazze’nin en eski camisi Büyük Ömer Camii’nde restorasyon çalışması

Filistin Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırılarda hasar gören Gazze Şeridi’ndeki en eski ve Filistin genelindeki 3. en büyük cami olan tarihi Büyük Ömer Camii’nde (diğer adıyla Gazze Ulu Camii) restorasyon çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Çalışmaları denetleyen Mühendis Hosni Al-Mazloum, "İsrail, bölgeye yönelik saldırılarında sistematik bir şekilde Gazze genelinde Büyük Ömer Camii, Paşa Sarayı, Elyazmaları Dairesi, Gazze Belediye Başkanlığı binası dahil olmak üzere çeşitli tarihi ve arkeolojik alanları hedef aldı. Gazze’deki tarihi yapıların büyük bölümü, ağır yıkıma uğrayan el-Daraj bölgesi ve Zeytun Mahallesi arasında yer alan ve ’Eski Şehir’ bölgesinde bulunuyor. Bu yapıların çoğu ya doğrudan bombalandı ya da ciddi şekilde dolaylı hasar gördü. Ayrıca, Büyük Ömer Camii de ilk kez zarar görmedi, cami daha önceki savaşlarda da hedef alınmıştı. Ancak son savaştaki yıkımın boyutu daha önce görülmemişti. Filistin’deki en eski İslami yapının yüzde 60’ından fazlası yıkılmıştı" dedi.