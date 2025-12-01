Yeni Şafak
Suudi Arabistan'dan Filistin yönetimine 90 milyon dolar mali destek

21:051/12/2025, Pazartesi
AA
Filistin Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Estephan Anton Selame, Suudi Arabistan'ın 90 milyon dolarlık hibenin bir kısmının teslim alındığını ifade etti. Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, Suudi Arabistan'ın desteğinden memnuniyet duyduğunu aktardı.

Suudi Arabistan'ın, Filistin yönetimine 90 milyon dolar tutarında mali destek sağladığı belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberine göre, Filistin Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Estephan Anton Selame, Suudi Arabistan'ın Filistin yönetimine sağladığı 90 milyon dolarlık hibenin bir kısmının teslim alındığını açıkladı.

Ürdün’ün başkenti Amman'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliğinde düzenlenen teslim töreninin, Selame'nin yanı sıra Suudi Arabistan’ın Amman Büyükelçisi Mansur bin Halid bin Ferhan'ın katılımıyla gerçekleştiği bildirildi.

Selame,
"Bu katkı, özellikle İsrail’in son dönemdeki uygulamaları nedeniyle Filistin'in derinleşen mali krizinin hafifletilmesi açısından büyük önem taşıyor."
derken, Suudi Arabistan'a Filistin halkına desteği için teşekkür etti.

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın desteğinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

İsrail'in kısıtlamaları sebebiyle 2019'dan bu yana mali kriz içerisinde bulunan Filistin yönetimi, 2021 yılının kasım ayından bu yana kamu çalışanlarının maaşlarını eksik ödemek zorunda kalmıştı.



#Filistin
#Suudi Arabistan
#Mali Destek
